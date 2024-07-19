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В Минобороны назвали число групповых ударов по украинским объектам за неделю

МО: ВС РФ за неделю нанесли 11 групповых ударов по украинским объектам

Российские войска за неделю нанесли 11 групповых ударов по авиационным базам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса страны. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами российские войска также поразили украинские средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, под удар попали места размещения подразделений ВСУ, эшелоны с вооружением и военной техникой, склады хранения боеприпасов, в том числе поставленных западными странами, и материальных средств.

До этого сообщалось, что военные из состава артиллерийского подразделения ВДВ провели успешную операцию по уничтожению пункта управления батальона ВСУ на правом берегу реки Днепр в Херсонской области.

В ночь на 18 июля российские военные нанесли удар по военному аэродрому в Миргороде Полтавской области Украины.

Ранее российские десантники уничтожили дронами четыре наблюдательных пункта ВСУ.

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Операция на Украине
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