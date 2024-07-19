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В России рассказали о случаях свадеб с забывшими развестись участниками СВО

В Петрозаводске уже состоящие в браке участники СВО пытались жениться снова

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Shutterstock/FOTODOM

В Петрозаводске уже состоящие в браке участники спецоперации на Украине пытались жениться снова. О случаях свадеб с забывшими развестись военнослужащими рассказала начальник отдела ЗАГС Элина Щелина, сообщает «Фактор».

«Очень часто бывает так, что они приходят, а штампа о разводе нет, то есть сначала мы их провожаем в отдел по расторжению, оформляем предыдущий акт гражданского состояния, потом подаем заявление на следующий», — сказала Щелина.

По ее словам, срок рассмотрения заявления на заключение брака составляет не менее месяца, но для участников специальной военной операции при наличии документа из военкомата или отпускного билета регистрацию брака могут провести в день обращения.

До этого вице-премьер России Дмитрий Григоренко сообщал, что правительство России поручило разработать сервис, позволяющий получать услуги органов ЗАГС по биометрическим данным.

Ранее стало известно, что сотрудник ЗАГСа брал взятки за свидетельства о рождении несуществующих детей.

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