Украина обстреляла Луганск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Луганску в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Народного совета (парламента) региона Юрий Юров.

«В Луганске громко. Укрофашисты обстреляли город ракетами», — написал он.

По словам Юрова, работает система противовоздушной обороны (ПВО), слышны взрывы.

До этого врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что ночью 19 июля в небе над регионом были сбиты шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. Позднее он сообщил, что уничтожен еще один дрон. Местные жители рассказали, что над Курском прозвучали от семи до десяти взрывов.

19 июля министерство обороны России сообщило, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников над тремя регионами РФ.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.