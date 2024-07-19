Украинские военнослужащие подорвались на собственном боеприпасе под Харьковом

Расчет беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвался на собственном боеприпасе в районе села Глубокое Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.

По его словам, близ линии боевого соприкосновения, в Глубоком при попытке взлета обычного квадрокоптера, переделанного под военные нужды, произошел нештатный сход боеприпаса.

Марочко уточнил, что при детонации расчета БПЛА, состоящего из двух украинских военнослужащих, получил ранения не совместимые с жизнью.

Утром 19 июля министерство обороны России сообщило, что российские системы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников над Крымом и Черным морем, а также над Белгородской и Курской областями.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.