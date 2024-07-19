Минобороны сообщило об уничтожении 19 беспилотников ВСУ над Россией

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 19 украинских беспилотников над тремя регионами РФ. Об этом сообщает Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что пять дронов были сбиты над Крымом и Черным морем, три — над Белгородской областью и 11 — над Курской.

До этого об уничтожении беспилотников в Курской области сообщал врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«На улице Дружининской после падения обломков ранение и ожоги получили двое жителей. На месте им была оказана необходимая медицинская помощь», — рассказал глава области о последствиях атаки.

17 июля Смирнов сообщал об атаке дронов ВСУ на село Новоивановка Суджанского района Курской области. По его словам, одной из целей беспилотников стал грузовой автомобиль. В результате удара пострадал водитель транспортного средства и двое работников сельскохозяйственного предприятия.

Ранее Рогов заявил об уничтожении украинских пунктов управления БПЛА в Запорожской области.