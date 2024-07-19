В ДНР обнаружили десятки тел мирных жителей

В подвалах домов в Торецке Донецкой народной республики нашли тела нескольких десятков мирных жителей, погибших в результате действий Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Собеседник агентства рассказал, что часть из этих людей расстреляли, некоторые попали под обстрел зажигательными снарядами, третья группа погибла в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата.

Также источник в силовых структурах заявил, что большинство погибших — пожилые люди, но среди них есть и мужчины разного возраста.

16 июля сообщалось, что уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова призвала мировое сообщество осудить акты терроризма в отношении гражданских и предпринять меры к прекращению нарушений их прав. По ее словам, город Шебекино и село Новая Таволжанка в Белгородской области подверглись обстрелам со стороны ВСУ.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.