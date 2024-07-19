Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ДНР обнаружили десятки тел мирных жителей

ТАСС: на брошенной ВСУ части Торецка найдены десятки тел местных жителей

close
100%
Evgeniy Maloletka/AP

В подвалах домов в Торецке Донецкой народной республики нашли тела нескольких десятков мирных жителей, погибших в результате действий Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Собеседник агентства рассказал, что часть из этих людей расстреляли, некоторые попали под обстрел зажигательными снарядами, третья группа погибла в результате сброса боеприпаса с беспилотного летательного аппарата.

Также источник в силовых структурах заявил, что большинство погибших — пожилые люди, но среди них есть и мужчины разного возраста.

16 июля сообщалось, что уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова призвала мировое сообщество осудить акты терроризма в отношении гражданских и предпринять меры к прекращению нарушений их прав. По ее словам, город Шебекино и село Новая Таволжанка в Белгородской области подверглись обстрелам со стороны ВСУ.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами