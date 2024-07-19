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В Венгрии подчеркнули стремление к миру на Украине

Сийярто заявил, что Венгрия не видит военного решения конфликта на Украине

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Global Look Press

Венгрия не видит возможностей военного решения конфликта на Украине и настаивает на скорейших мирных переговорах. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Мы не видим решения на поле боя. Мы видим только решение за столом переговоров ради достижения результата», — заявил Сийярто на полях саммита ООН.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства добавил, что обе стороны вооруженного конфликта должны выражать стремление к скорейшему завершению конфликта.

До этого премьер Венгрии Виктор Орбан опубликовал полную версию своего доклада главе Евросовета Шарлю Мишелю по итогам своих визитов в Москву, Киев, Пекин и Вашингтон в рамках «мирной миссии».

В докладе Орбан утверждает, что Москва и Киев не желают на данный момент договариваться о мире.

Ранее в Киевской области женщина подожгла себя из-за призыва мужа в армию.

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Операция на Украине
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