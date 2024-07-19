Причиной взрыва в Тель-Авиве стало падение «воздушной цели». Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Инцидент произошел на перекрестке улиц Бен-Йехуда и Шалом-Алейхем возле здания консульства США. Пресс-служба армии отметила, что начальное расследование указывает на то, что взрыв был вызван падением воздушной цели, и что событие в Тель-Авиве в настоящее время подвергается тщательному изучению.

ВВС Израиля усилили патрулирование для защиты израильского воздушного пространства.

До этого сообщалось, что как минимум два человека получили ранения в результате взрыва в Тель-Авиве. Сообщается, что двое пострадавших были госпитализированы с осколочными ранениями конечностей. Еще четыре человека получили помощь на месте происшествия — у них шок.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников. В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС.

Новый виток эскалации начался после того, когда Израиль нанес удар по зданию консульства Ирана на юго-западе Дамаска, где находились два генерала иранского Корпуса стражей Исламской революции. Иранские власти пообещали дать ответ. В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль. За пятичасовую атаку Исламская Республика выпустила в направлении Израиля 185 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет.

Ранее премьер Израиля посетил юг сектора Газа.