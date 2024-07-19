Карлсон назвал Трампа национальным лидером

Журналист Такер Карлсон заявил, что экс-президент и кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп стал лидером нации после покушения в Пенсильвании. Об этом сообщает РИА Новости.

Карлсон назвал покушение на Трампа поворотным моментом истории, который изменил очень многое в Соединенных Штатах.

«Мир стал другим. Дональд Трамп стал другим <...> Эффект, который это оказало на Дональда Трампа, заключался в том, что он больше не был просто кандидатом от политической партии, бывшим президентом или будущим президентом, это был лидер нации», — заявил Карлсон на съезде Республиканской партии.

До этого Такер Карлсон на национальном съезде Республиканской партии заявил, что в США президентом можно сделать даже манекен.

Он также заявил, что американская политика по оказанию помощи Украине, которую президент Джо Байден ставит выше внутренних проблем, является «средним пальцем» гражданам США.

Ранее Такер Карлсон высказался об умственных особенностях Байдена.