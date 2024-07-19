Вооруженные силы Украины потеряли до пяти тысяч военных при попытках форсировать Днепр и закрепиться на левом берегу. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо РИА Новости.

«С учетом боев на других участках левобережья, за время авантюры в Крынках потери вооруженных формирований Украины составили 4-5 тыс.», — утверждает он.

По словам Сальдо, точное число подсчитать непросто, потому что «сотни, а то и тысячи из них остаются на дне Днепра».

Он также добавил, что украинское командование, по его оценке, за все время попыток высадки на левый берег задействовало более 10 тыс. военнослужащих.

18 июля американская газета The New York Times написала, что попытки украинской армии создать плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области были спорными с самого начала. Попытки занять Крынки шли месяцами, бойцы ВСУ, участвовавшие в операции, рассказали изданию, что она была «жестокой и бессмысленной».

Ранее в ВСУ заявили о разрушении позиций в Крынках.