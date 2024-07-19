Рогов заявил об уничтожении украинских пунктов управления БПЛА в Запорожской области

Российские военные ударили по пунктам управления беспилотниками средней дальности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в двух населенных пунктах Запорожской области. Об этом заявил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Рогов рассказал, что в районе Малой Токмачки и Новоданиловки авиация РФ нанесла удары по пунктам управления БПЛА средней дальности, которые могут работать на дистанции до 20 км. По его данным, несколько пунктов управления были уничтожены.

Он назвал эту атаку «ощутимым успехом», потому что украинские беспилотники замедляют продвижение российских войск на Ореховском направлении.

После российских ударов по этим пунктам, по его словам, произошло резкое снижение интенсивности использования дронов украинскими военными.

До этого сообщалось, что ВС РФ уничтожили склад и артиллерийскую установку ВСУ в городе Гуляйполе, расположенном на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.