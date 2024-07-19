Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рогов заявил об уничтожении украинских пунктов управления БПЛА в Запорожской области

Рогов: ВС РФ поразили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

close
100%
Министерство обороны РФ

Российские военные ударили по пунктам управления беспилотниками средней дальности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в двух населенных пунктах Запорожской области. Об этом заявил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

Рогов рассказал, что в районе Малой Токмачки и Новоданиловки авиация РФ нанесла удары по пунктам управления БПЛА средней дальности, которые могут работать на дистанции до 20 км. По его данным, несколько пунктов управления были уничтожены.

Он назвал эту атаку «ощутимым успехом», потому что украинские беспилотники замедляют продвижение российских войск на Ореховском направлении.

После российских ударов по этим пунктам, по его словам, произошло резкое снижение интенсивности использования дронов украинскими военными.

До этого сообщалось, что ВС РФ уничтожили склад и артиллерийскую установку ВСУ в городе Гуляйполе, расположенном на подконтрольной Киеву территории Запорожской области.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами