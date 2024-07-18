МО РФ показало кадры уничтожения украинских катеров в Черном море

Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения украинских беспилотных катеров беспилотниками в Черном море. Эта публикация размещена в Telegram-канале МО РФ.

В ведомстве заявили, что за ночь огнем артиллерии были уничтожены 10 таких катеров, следовавших в направлении Крыма.

До этого в Новороссийске была объявлена атака безэкипажных катеров.

После атак беспилотными катерами российские конструкторы разработали специальный комплекс, предназначенный для активной защиты кораблей и портов от безэкипажных катеров (БЭК) и подводных дронов противника.

Комплекс представляет собой подводную преграду, которая соединена между собой мощными зарядами взрывчатого вещества. Она будет устанавливаться при входе в порты или на внешних рейдах.

При приближении безэкипажных катеров или подводных дронов происходит подрыв заграждения и ударные комплексы противника уничтожаются. Подрыв проводится дистанционно.

Ранее в ВМС Украины заявили о проведении учений по высадке десанта в Черном море.