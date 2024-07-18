Генерал Попов обжаловал срок домашнего ареста

Бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере, обжаловал срок домашнего ареста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Сергея Буйновского.

«Мы согласны с изменением Ивану Ивановичу меры пресечения, но не согласны с продлением этого срока, поскольку следователем срок продления заявлен не был», — сказал адвокат.

По его словам, суд самостоятельно установил такой срок, что противоречит нормам уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ.

Экс-командующего 58-й армией ВС РФ арестовали в конце мая по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, он продал 2 тыс. тонн металла, необходимого для строительства оборонительных рубежей на Запорожском направлении. Ущерб может составлять 100 млн рублей.

В понедельник, 15 июля, военный суд перевел Ивана Попова под домашний арест. Попова вывели из «аквариума» и сняли наручники. Двумя месяцами ранее этот же суд отказался удовлетворить аналогичное ходатайство следствия.

Ранее генерал Попов попросил СК РФ возбудить дело в отношении адвоката.