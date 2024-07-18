Дроны ВСУ ранили двоих мирных жителей Белгородской области

Двое жителей Белгородской области ранены из-за атаки дронов ВСУ по двум населенным пунктам. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Возле села Черемошное ранен тракторист после сброса бомбы с беспилотника. Мужчина был доставлен в Октябрьскую районную больницу со множественными осколочными ранениями мягких тканей головы, а затем переведен на лечение в Белгород. Сейчас пострадавший уже отпущен на амбулаторное лечение.

В селе Березовке после атаки дрона на административное здание получила ссадины и ушибы женщина. Само здание получило серьезные повреждения — там выбиты окна, пробита крыша, разрушена часть стен и посечен фасад.

12 мая в Белгороде в результате ракетной атаки ВСУ рухнули сразу 10 этажей дома.К извлечению пострадавших и разбору завалов была привлечена вся техника города. На этом фоне ООН выступила против любых атак на гражданские объекты.

На фоне регулярных обстрелов более 13 тыс. детей из Белгородской области были эвакуированы в 40 других регионов РФ.

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