Сотрудники МЧС попали под обстрел в российском регионе

Украинские войска обстреляли пожарных в Каменке-Днепровской в Запорожской области. Об этом сообщил Telegram-канал МЧС России.

По данным ведомства, 18 июля в населенном пункте после атаки беспилотника ВСУ загорелся жилой дом и сухая трава. Чтобы потушить пожар, на место происшествия выехали сотрудники МЧС. Пока спасатели готовились начать ликвидацию возгорания, они заметили еще один дрон.

«Было принято решение отъехать на безопасное расстояние. В этот момент произошел повторный сброс с беспилотника. В результате была повреждена пожарная автоцистерна», — говорится в сообщении МЧС.

Уточняется, что сами пожарные не пострадали.

13 июля схожий инцидент произошел в селе Верхняя Криница. Украинский беспилотный летательный аппарат сбросил взрывчатку на бригаду МЧС, которая тушила пожар. Пострадал один из спасателей — его доставили в больницу, рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов.

Ранее сообщалось, что украинский дрон сбросил бомбу на машину жителя Курской области.