На Украине сообщили о росте числа дезертиров

Украинские военнослужащие начали массово пытаться сбежать за границу. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Один из морских пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ) на условиях анонимности рассказал, что пару месяцев назад в армию пришло пополнение. Киев решил отправить в бригады морской пехоты контрактников, которые должны были служить только на кораблях.

«По пути с кораблей в учебку сбежала часть этих ребят. Почти никого из сбежавших не нашли. Думаю, что многие уже сбежали и с Украины», — сказал источник.

Журналистам удалось связаться с одним из дезертиров, который покинул ряды ВСУ при других обстоятельствах. По словам мужчины, его отправили на фронт, несмотря на проблемы с сердцем и легкими.

В результате в первый же день в армии он сбежал и сейчас скрывается от властей. Мобилизованный хочет попытаться и за несколько тысяч долларов США договориться с пограничниками, чтобы они позволили ему покинуть Украину.

При этом другой военнослужащий отметил, что чаще всего дезертиры уезжают в Молдавию. Он сам поступил аналогичным образом, а затем смог попасть на территорию Германии.

«Обратно на Украину уже никогда не вернусь, это был рывок в одну сторону», — подчеркнул уже бывший боец ВСУ.

Ранее в Верховной раде предложили отменить наказание для дезертиров в случае их возвращения на службу.