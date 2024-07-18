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На Украине сообщили о росте числа дезертиров

«Страна.ua»: в рядах ВСУ растет число дезертиров, бегущих с Украины

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Reuters

Украинские военнослужащие начали массово пытаться сбежать за границу. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Один из морских пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ) на условиях анонимности рассказал, что пару месяцев назад в армию пришло пополнение. Киев решил отправить в бригады морской пехоты контрактников, которые должны были служить только на кораблях.

«По пути с кораблей в учебку сбежала часть этих ребят. Почти никого из сбежавших не нашли. Думаю, что многие уже сбежали и с Украины», — сказал источник.

Журналистам удалось связаться с одним из дезертиров, который покинул ряды ВСУ при других обстоятельствах. По словам мужчины, его отправили на фронт, несмотря на проблемы с сердцем и легкими.

В результате в первый же день в армии он сбежал и сейчас скрывается от властей. Мобилизованный хочет попытаться и за несколько тысяч долларов США договориться с пограничниками, чтобы они позволили ему покинуть Украину.

При этом другой военнослужащий отметил, что чаще всего дезертиры уезжают в Молдавию. Он сам поступил аналогичным образом, а затем смог попасть на территорию Германии.

«Обратно на Украину уже никогда не вернусь, это был рывок в одну сторону», — подчеркнул уже бывший боец ВСУ.

Ранее в Верховной раде предложили отменить наказание для дезертиров в случае их возвращения на службу.

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