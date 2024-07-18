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Российская армия уничтожила два склада боеприпасов ВСУ

Минобороны: группировка «Днепр» уничтожила два склада боеприпасов ВСУ

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РИА «Новости»

Российские подразделения группировки «Днепр» нанесли огневое поражение формированиям Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 118-й пехотной бригады ВСУ, 124-й, 126-й бригад теробороны», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что боевые действия велись в районах населенных пунктов Новоданиловка Запорожской области, а также в Куйбышево и Новотягинка Херсонской области.

Были уничтожены до 120 украинских военнослужащих, танк и две 155-миллиметровые гаубицы М777 американского производства. Кроме того, российские военнослужащие поразили станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Также были уничтожены два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества ВСУ.

Незадолго до этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ потеряли до 100 человек на Херсонском направлении за последние сутки.

Он добавил, что группировка войск «Днепр» несколько раз мощно ударила по четырем бригадам украинской армии в районах Пятихатки, Жеребянки, Садового и Михайловки.

Ранее в США заявили, что Украина может лишиться поддержки Запада.

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