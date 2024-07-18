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Российские военные за сутки сбили украинский самолет МиГ-29

Минобороны РФ: силы ПВО за сутки сбили самолет МиГ-29 и 74 беспилотника ВСУ

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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили самолет МиГ-29 и 74 беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщает министерство обороны в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

«Сбиты: самолет Миг-29, три управляемых авиабомбы «Hammer», шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 74 беспилотника самолетного типа», — отметили в российском оборонном ведомстве.

До этого Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие в ночь на 18 июля уничтожили десять безэкипажных катеров (БЭК), следовавших в направлении Крыма. БЭК были уничтожены дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря.

18 июля заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что российские силы заняли первую линию высотных домов в Волчанске Харьковской области. Он отметил, что в городе идут «непосредственно штурмовые действия подразделений Минобороны».

Ранее Минобороны РФ обнародовало кадры уничтожения украинских морских беспилотников в Новороссийске.

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Операция на Украине
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