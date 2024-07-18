В 59-й отдельной мотопехотной бригаде (ОМПБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Красногоровке в ДНР назревает бунт из-за нечестности командиров. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

По данным канала, командование указанной бригады скрывает от руководства ВСУ настоящее положение дел на поле боя, а потери подразделения внутри Красногоровки становятся больше с каждым днем. Из-за нежелания командиров среднего звена говорить комбригу о неудачах позиций бойцы еле сдерживаются от бунта ввиду невозможности нормальных ротаций и обеспечения всем необходимым для ведения боев.

Отмечается также, что попытки высшего командования бригады выехать на место для анализа обстановки привели к тому, что из-за лжи нижестоящих офицеров относительно занятых позиций командиры бригады несколько раз попадали под удар FPV-дронов армии России в серой зоне, где в соответствии с поступавшими докладами должны были находиться позиции ВСУ.

В мае британский военный аналитик Александр Меркурис сообщал, что бойцы ВСУ отказываются подчиняться приказам американского военного командования в зоне проведения спецоперации.

В качестве примера он привел случай на фронте, когда американские военные приказали бригаде ВСУ увести танки Abrams производства США с линии фронта в интересах уязвимости оборонной техники, но украинские военные не стали исполнять данное поручение.

Ранее российские военные уничтожили американскую Bradley на Артемовском направлении.