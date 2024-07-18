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Украинские военные обстреляли село в Брянской области

Богомаз: ВСУ обстреляли село Воронок в Брянской области

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Alina Smutko/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Воронок Стародубского муниципального округа в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Чиновник заверил, что люди не пострадали. Однако в результате атаки нарушено энергоснабжение нескольких населенных пунктов. Оперативные, экстренные и аварийные службы были направлены на место ЧП.

Утром 18 июля российские военнослужащие уничтожили в Брянской области два украинских беспилотных летательных аппарата.

Также сообщалось, что в селе Отрадное в Белгородской области украинские военнослужащие с помощью FPV-дрона атаковали движущийся автомобиль, за рулем которого находилась женщина.

По данным Минобороны России, средства противовоздушной обороны в ночь на 18 июля уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника над Крымом и два над Брянской областью.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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