Украинские военные обстреляли село в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Воронок Стародубского муниципального округа в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Чиновник заверил, что люди не пострадали. Однако в результате атаки нарушено энергоснабжение нескольких населенных пунктов. Оперативные, экстренные и аварийные службы были направлены на место ЧП.

Утром 18 июля российские военнослужащие уничтожили в Брянской области два украинских беспилотных летательных аппарата.

Также сообщалось, что в селе Отрадное в Белгородской области украинские военнослужащие с помощью FPV-дрона атаковали движущийся автомобиль, за рулем которого находилась женщина.

По данным Минобороны России, средства противовоздушной обороны в ночь на 18 июля уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника над Крымом и два над Брянской областью.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.