Польша утроит количество военных на границе с Белоруссией

Польша почти в три раза увеличит количество своих военнослужащих на границе с Белоруссией. Об этом сообщается в пресс-релизе на официальном сайте польского министерства национальной обороны.

Отмечается, что миссия будет начата 1 августа. К этому времени будут завершены две операции — учебная и для охраны границы. Будет одна операция «безопасное Подлясье», в которой примут участие до 17 тысяч польских военнослужащих. В пресс-релизе говорится, что в настоящее время на польско-белорусской границе пребывают порядка 6 тысяч военных.

Впервые об этой операции 17 июля объявил глава министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он сообщил, что Варшава с 1 августа начнет специальную операцию по защите границы с Белоруссией. По его словам, страна готова выделить дополнительные силы, если этого потребует ситуация.

До этого сообщалось, что Польша планирует укрепить и модернизировать заграждение на границе с Белоруссией. На то, чтобы барьер стал эффективным и непроходимым для нелегалов, выделят €350 млн. Польские власти опасаются повторения миграционного кризиса 2021 года.

Ранее в Польше ответили на вопрос об укреплении границы с Россией.