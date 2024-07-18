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Алаудинов рассказал о ситуации с боями в Волчанске

Алаудинов: силы РФ взяли под контроль первую линию высотных домов в Волчанске

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Телеграм-канал «РИА Новости»

Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что российские силы заняли первую линию высотных домов в Волчанске Харьковской области. Трансляцию вел телеканал «Россия 1».

По его словам, в городе идут «непосредственно штурмовые действия подразделений Минобороны». Он отметил, что за последние дни боев самый тяжелый участок — это высотные дома в Волчанске.

«Первая линия этих высотных домов... уже полностью находится под контролем подразделений Минобороны России в общей сложности», — сказал генерал-майор.

Военный эксперт Борис Рожин до этого заявил, что российские войска продвигаются к востоку от Волчанска в Харьковской области. По словам Рожина, переброшенные в этот район подразделения Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли остановить наступление войск РФ. Кроме того, они понесли «огромные потери» и «медленно пятятся назад в Волчанске и Липцах», добавил военный эксперт.

Ранее в ДНР рассказали о наращивании сил ВСУ на двух направлениях.

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