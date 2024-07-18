Глава минобороны ФРГ назвал причину появления американских ракет в республике

Предстоящее размещение американских ракет и гиперзвукового оружия на территории Германии станет ответом на развертывание российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью изданию Rheinische Post.

По его словам, это не что иное, как «противодействие угрозе со стороны России» в связи с размещением ракетных комплексов в ее самом западном регионе. Писториус высказал мнение, что с появлением американских ракет в Германии сдерживание РФ будет снова работать.

10 июля Вашингтон и Берлин выпустили совместное заявление, в котором говорится, что США в 2026 году начнут «эпизодически» размещать новые средства огневого поражения большей дальности, в том числе гиперзвуковое оружие, в Германии. Президент России Владимир Путин заявлял, что если американские ракетные комплексы «где-то появятся», Россия может ответить зеркально. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Шольц назвал «очень хорошим» решение США разместить ракеты в ФРГ.