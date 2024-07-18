Украинский дрон сбросил бомбу на машину жителя Курской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил бомбу на автомобиль Lada Largus, принадлежащий мирному жителю села Новоивановка Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, инцидент произошел вечером 17 июля. Владелец авто в момент атаки находился внутри машины и получил осколочные ранения. Его увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Отмечается, что всего в результате вчерашних атак ВСУ пострадали девять человек.

До этого Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 18 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника над Крымом и два над Брянской областью.

Параллельно новороссийское гвардейское горное соединение воздушно-десантных войск, входящее в состав войсковой группировки «Днепр», уничтожило с помощью FPV-дронов четыре наблюдательных пункта украинской армии.

Ранее украинский дрон дважды атаковал жилой дом под Курском и ранил спасателя.