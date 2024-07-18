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Украинский дрон сбросил бомбу на машину жителя Курской области

Mash: жителя Курской области госпитализировали после атаки дрона ВСУ на авто

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Телеграм-канал «Mash»

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил бомбу на автомобиль Lada Largus, принадлежащий мирному жителю села Новоивановка Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, инцидент произошел вечером 17 июля. Владелец авто в момент атаки находился внутри машины и получил осколочные ранения. Его увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Отмечается, что всего в результате вчерашних атак ВСУ пострадали девять человек.

До этого Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 18 июля средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотника над Крымом и два над Брянской областью.

Параллельно новороссийское гвардейское горное соединение воздушно-десантных войск, входящее в состав войсковой группировки «Днепр», уничтожило с помощью FPV-дронов четыре наблюдательных пункта украинской армии.

Ранее украинский дрон дважды атаковал жилой дом под Курском и ранил спасателя.

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