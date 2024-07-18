Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 100 человек на Херсонском направлении за последние сутки. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

По его словам, российская группировка войск «Днепр» несколько раз мощно ударила по четырем бригадам украинской армии в районах Пятихатки, Жеребянки, Садового и Михайловки.

Помимо живой силы, ВСУ потеряли самоходную артиллерийскую установку (САУ) Paladin, три гаубицы М777, гаубицу FH-70, гаубицу Д-30, а также три станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Анклав».

Помимо этого, по словам Сальдо, ВС России уничтожили три склада боеприпасов и один склад военно-технического имущества украинской армии.

До этого в подполье сообщили, что бойцы российской армии сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Левадном Запорожской области. По данным источника РИА Новости, в результате удара украинские силы потеряли около 50 военных.

Ранее в США заявили, что Украина может лишиться поддержки Запада.