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Губернатор Херсонской области озвучил потери ВСУ в регионе за сутки

Сальдо: ВСУ потеряли до 100 человек и три склада боеприпасов под Херсоном

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Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 100 человек на Херсонском направлении за последние сутки. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

По его словам, российская группировка войск «Днепр» несколько раз мощно ударила по четырем бригадам украинской армии в районах Пятихатки, Жеребянки, Садового и Михайловки.

Помимо живой силы, ВСУ потеряли самоходную артиллерийскую установку (САУ) Paladin, три гаубицы М777, гаубицу FH-70, гаубицу Д-30, а также три станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Анклав».

Помимо этого, по словам Сальдо, ВС России уничтожили три склада боеприпасов и один склад военно-технического имущества украинской армии.

До этого в подполье сообщили, что бойцы российской армии сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Левадном Запорожской области. По данным источника РИА Новости, в результате удара украинские силы потеряли около 50 военных.

Ранее в США заявили, что Украина может лишиться поддержки Запада.

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