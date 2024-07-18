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На Украине сообщили о разбитых позициях ВСУ в Крынках

Лиховой: большинство позиций ВСУ в Крынках разрушено подчистую

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Evgeniy Maloletka/AP

Позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Крынки Херсонской области были полностью разбиты. Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховой в эфире канала «Рада».

«Действительно, большинство основных позиций украинских войск в этом селе в результате интенсивного комбинированного и продолжительного воздействия противника разрушены подчистую», — сказал он.

Лиховой заявил, что в Крынках «катастрофически невозможно» держать оборону.

С октября 2023-го по июнь 2024 года более 780 украинских военных пропали без вести в селе Крынки в Херсонской области. По информации украинского издания «Следствие.Инфо», которое ссылается на данные местной полиции, эвакуировать и похоронить удалось лишь 262 человека.

Оператор дронов Вооруженных сил России с позывным «Моисей» рассказал, что за время боев под Крынками в Херсонской области на левом берегу Днепра уничтожил более 350 военнослужащих украинской армии.

Ранее сообщалось, что на Украине стали похищать людей для отправки под Крынки.

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