Российские военные уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» самоходную артиллерийскую установку (САУ) американского производства М109 «Паладин» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны России.

Оборонное ведомство опубликовало кадры уничтожения САУ. Отмечается, что после нанесенного удара средствами объективного контроля на бывшей замаскированной огневой позиции орудия ВСУ произошла повторная детонация.

Незадолго до этого оператор дронов Вооруженных сил России с позывным «Моисей» рассказал, что за время боев под Крынками в Херсонской области на левом берегу Днепра уничтожил более 350 военнослужащих украинской армии.

С октября 2023-го по июнь 2024 года более 780 украинских военных пропали без вести в селе Крынки в Херсонской области. По информации украинского издания «Следствие.Инфо», которое ссылается на данные местной полиции, эвакуировать и похоронить удалось лишь 262 человека. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.