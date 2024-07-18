Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский боец рассказал об уничтожении более 300 украинских солдат под Крынками

Российский боец «Моисей» рассказал об уничтожении 366 солдат ВСУ под Крынками

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Оператор дронов Вооруженных сил России с позывным «Моисей» за время боев под Крынками в Херсонской области на левом берегу Днепра уничтожил более 350 военнослужащих украинской армии. Об этом российский солдат рассказал в Telegram-канале.

Военный уточнил, что в Крынках ему удалось ликвидировать 366 украинских бойцов, и «это те, кого удалось посчитать».

«Моисей» добавил, что погодные условия часто затрудняют объективный контроль потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе атак российских беспилотников на их лодки, реальные потери противника могут быть намного выше.

С октября 2023-го по июнь 2024 года более 780 украинских военных пропали без вести в селе Крынки в Херсонской области. По информации украинского издания «Следствие.Инфо», которое ссылается на данные местной полиции, эвакуировать и похоронить удалось лишь 262 человека. 20 февраля президент России Владимир Путин сообщал, что российская армия контролирует Крынки. Тогдашний министр обороны Сергей Шойгу подчеркивал, что установление контроля над селом, где Украина планировала высадить свой десант, ознаменовало завершение контрнаступления. Он отмечал, что потери украинской стороны там составили почти 3,4 тыс. человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами