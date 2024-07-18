Пять поселков остались без света в ДНР после обстрела ВСУ

Пять городских поселков в Горловке в Донецкой народной республике (ДНР) остались без электричества после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

«Вследствие украинской вооруженной агрессии в Никитовском районе Горловки обесточены: поселок шахты имени Гагарина, жилой массив «Комсомолец», поселок Кирова, поселок Ртутного комбината, поселок Комарова», — рассказал глава Горловки.

До этого Приходько рассказал, что в результате попадания украинского беспилотного летательного аппарата был поврежден фундамент домостроения в поселке шахты им. Н. А. Изотова.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска пока имеют возможность обстреливать Горловку из артиллерии. В настоящее время российские военные следят за тем, как отодвигается от города линия фронта.

До этого командир подразделения РЭБ с позывным «Рубеж» рассказал, что ВСУ намеренно ведут атаку беспилотниками по гражданским объектам в Харьковской области. По словам военного, украинская армия обстреливает больницы, магазины, комбайны.

Ранее сообщалось о подрыве ВСУ вышки сотовой связи в Белгородской области.