В Брянской области сбили два украинских беспилотника

Российские военнослужащие уничтожили в Брянской области два украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Два беспилотника самолетного типа были сбиты над территорией Брянского района области.

Богомаз отметил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте падения дронов.

Губернатор выразил благодарность военнослужащим министерства обороны России.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали еще семь населенных пунктов в регионе.

17 июля сообщалось, что несколько беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины атаковали село Новоивановка, расположенное в Суджанском районе Курской области. В результате атаки пострадали три человека.

Ранее в Курской области завод получил серьезные повреждения из-за атаки ВСУ.