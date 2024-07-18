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В Брянской области сбили два украинских беспилотника

Губернатор Богомаз: над Брянской областью уничтожили два украинских дрона

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Evgeniy Maloletka/AP

Российские военнослужащие уничтожили в Брянской области два украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Два беспилотника самолетного типа были сбиты над территорией Брянского района области.

Богомаз отметил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте падения дронов.

Губернатор выразил благодарность военнослужащим министерства обороны России.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали еще семь населенных пунктов в регионе.

17 июля сообщалось, что несколько беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины атаковали село Новоивановка, расположенное в Суджанском районе Курской области. В результате атаки пострадали три человека.

Ранее в Курской области завод получил серьезные повреждения из-за атаки ВСУ.

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