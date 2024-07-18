Российские десантники уничтожили дронами четыре наблюдательных пункта ВСУ

Новороссийское гвардейское горное соединение воздушно-десантных войск, входящее в состав войсковой группировки «Днепр», уничтожило с помощью FPV-дронов четыре наблюдательных пункта украинской армии. Об этом, ссылаясь на министерство обороны РФ, сообщает РИА Новости.

Операторы ударных беспилотных летательных аппаратов обследуют линию боевого соприкосновения и, обнаружив противника, уничтожают его. FPV-дрон достигает скорости свыше 100 километров в час, поэтому, отметили в Минобороны, от него практически невозможно уйти. В зависимости от задачи на дрон устанавливаются снаряды с фугасным или кумулятивным зарядом. С помощью беспилотников-камикадзе уничтожаются пункты временного расположения противника, его военная техника и артиллерия.

В военном ведомстве сообщили, что к северо-западу от Вербового в Запорожской области FPV-дроны новороссийских десантников уничтожили четыре опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого сообщалось, что российский FPV-дрон протаранил и сбил украинский беспилотник-гексакоптер «Бабу-Ягу» в ДНР.

Ранее в России успешно испытали необычную систему ПВО.