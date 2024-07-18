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В Севастополе военные отразили атаку безэкипажного катера

Губернатор Развожаев: военные уничтожили в Севастополе безэкипажный катер

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Телеграм-канал «Минобороны России»

В Севастополе военные отразили атаку украинского безэкипажного катера (БЭК). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Он объяснил происхождение громких звуков, которые были слышны в Севастополе: российские военные отразили попытку атаки безэкипажного катера. Надводный беспилотник противника был уничтожен.

Развожаев призвал жителей города доверять только официальной информации.

До этого сообщалось, что российские конструкторы разработали специальный комплекс, предназначенный для активной защиты кораблей и портов от безэкипажных катеров (БЭК) и подводных дронов противника. Комплекс представляет собой подводную преграду, которая соединена между собой мощными зарядами взрывчатого вещества. Она будет устанавливаться при входе в порты или на внешних рейдах.

3 июля сообщалось, что Черноморский флот за сутки уничтожил три безэкипажных катера ВСУ.

Ранее Минобороны РФ обнародовало кадры уничтожения украинских морских беспилотников в Новороссийске.

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