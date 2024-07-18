Израиль может перейти в наступление в Ливане

Израиль может начать наступление в Ливане в любое время. Такое мнение выразил министр обороны Израиля Йоав Галант, сообщает Times of Israel.

Выступая перед резервистами, Галант пояснил, что в боевых действиях сейчас используется лишь небольшая часть Армии обороны Израиля, «но все может измениться за секунду, от главного удара на юге до главного удара на севере».

Галант заявил, что в результате враждебных действий ливанского движения «Хезболла» это может произойти «быстро, неожиданно и очень резко», однако Израиль готов к переговорам.

Министр обороны Израиля призвал «Хезболлу» отойти от линии границы в районы за рекой Литани, как это предусмотрено резолюцией ООН.

Перед этим в ночь на 15 июля артиллерия Израиля обстреляла тепловую электростанцию (ТЭС) в городе Марджаюн на юге Ливана. По данным энергетической компании Électricité du Liban, ТЭС прекратила работу после атаки, попадание снарядов по объекту привело к серьезным повреждениям.

Ранее Израиль предупредили о разрушительных последствиях вторжения в Ливан.