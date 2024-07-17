Зеленский подписал указ о стратегии морской безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию морской безопасности страны. Указ опубликован на официальном сайте главы государства.

Из документа следует, что цель стратегии — «обеспечение готовности, комплексного и эффективного предотвращения и реагирования на угрозы морской безопасности Украины». Ее действие распространяется на прибрежные территории Украины, ее морские границы, а также «другие районы Мирового океана», где у Украины есть какие-либо интересы.

Основные задачи стратегии — построение Украиной военно-морских сил, обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море, создание с НАТО противоминной коалиции, а также проведение учений, маневров, и совместных со странами-партнерами миссий по безопасности (морских патрулей) в Азово-Черноморском бассейне.

Перед этим стратегия была одобрена Советом национальной безопасности и обороны Украины.

В начале 2022 года, когда началась специальная военная операция, у Украины не было военно-морского флота. Единственный корабль основного класса, фрегат «Гетман Сагайдачный», находился в длительном ремонте и 24 февраля был затоплен. После этого Украина стала активно развивать и пытаться использовать в бою безэкипажные катера. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что США передали Украине патрульные катера.