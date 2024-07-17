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В Пентагоне обеспокоены применением космических технологий в СВО

Пентагон: США будут изучать использование в СВО космических технологий

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Depositphotos

Соединенные Штаты будут изучать использование Россией в специальной военной операции (СВО) космических технологий. Об этом сообщил директор Разведывательного управления министерства обороны (РУМО) США Джеффри Круз.

«На мой взгляд, один из уроков, извлеченных из украинского конфликта… состоит в том, что Россия активно задействует средства электронной борьбы на околоземной орбите и сталкивается с минимальными последствиями. В данном конфликте они не влекли за собой эскалацию, и нам необходимо понять, какие уроки Россия может извлечь из этого», — заявил Круз на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института.

По мнению Круза, Пентагон должен разработать собственную стратегию для противодействия военным операциям других стран в космосе. Представитель американского оборонного ведомства добавил, что Россия делает акцент на использовании космических технологий для установления «ассиметричного потенциала».

До этого политолог оценил перспективы космических и ядерных исследований России и КНДР.

Ранее в США обеспокоились договором о сотрудничестве России и КНДР.

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