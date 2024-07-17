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Боец ЧВК «Вагнер» избил участкового, приехавшего задерживать его за пьянство

Под Белгородом боец ЧВК «Вагнер» и его брат получили по 3,5 года за нападение на участкового

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Global Look Press

В Белгородской области пьяный боец ЧВК «Вагнер» и его пьяный брат избили полицейского, который собирался задержать одного из них за вызывающее поведение в магазине. Оба должны отправиться в колонию. Об этом говорится в приговоре Ракитянского районного суда, с которым ознакомилась «Газета.Ru».

Инцидент произошел в сентябре 2023 года. Полицейским позвонили из-за покупателя супермаркета, который вел себя агрессивно и ругался матом на охранника. Спустя 10 минут на место прибыли участковый с напарницей, около магазина они нашли Геннадия Мясоумова и его брата Ивана Кирилина, оба были пьяны, неопрятны и шатались из стороны в сторону.

Полицейские попытались задержать обоих за пьянство в общественном месте, но Мясоумов и Кирилин в отделение ехать не захотели. Первый обматерил участкового и стал уходить, а потом схватил сотрудника полиции за шею и начал наносить удары. Брат Мясоумова присоединился к избиению — участкового били по голове и спине.

На суде мужчины признали свою вину. Мясоумов заявил, что напал на полицейского из-за того, что тот пытался схватить его за руку и отвезти в отделение. Подсудимые также утверждали, что полицейский сам ударил Мясоумова в грудь, эти данные не подтвердились из-за камеры на стене супермаркета и показаний свидетелей. Оба мужчины указали, что алкоголь не повлиял на их решение — будучи трезвыми, они поступили бы также.

Боец Мясоумов уже был судим ранее, в том числе дважды за последние два года — в 2022 и 2023 годах. Он состоит на учете у нарколога, психиатра, фтизиатра с диагнозами «органическое шизофреноподобное расстройство», «употребление каннабиноидов в вредными последствиями» и «тубконтакт». У него есть жена и пятеро малолетних детей. Мужчина служил в зоне военной спецоперации на Украине в составе ЧВК «Вагнер», ему выдали награду «Бахмутская мясорубка».

Его брат Кирилин также был судим, в последний раз в 2022 году. Он состоит на учете у нарколога из-за алкогольной зависимости.

Суд приговорил Мясоумова к трем годам и семи месяцам исправительной колонии строгого режима за публичное оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти при исполнении. Кирилин получил три с половиной года заключения в исправительной колонии общего режима.

Вещественные доказательства — спортивные куртки и штаны подсудимых, в которой они находились во время драки, и форменную куртку полицейского — суд постановил вернуть владельцам.

Ранее сообщалось, что боец ЧВК «Вагнер» ударил беременную девушку ножом и получил условный срок.

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