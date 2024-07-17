Минобороны РФ предложило выдавать гражданам справки об участии в СВО

Министерство обороны РФ предложило начать выдавать гражданам справки об участии в специальной военной операции (СВО) на Украине, которые можно будет использовать для подтверждения права на социальную защиту и помощь. Об этом свидетельствует соответствующий проект постановления правительства страны, который опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе подчеркивается, что главной целью этой инициативы является совершенствование порядка получения военнослужащими правовой и социальной защиты. Речь идет о жителях страны, которые принимали участие в СВО на территории Украины и новых российских регионов.

«Установить, что участие граждан в специальной военной операции <...> в целях получения предусмотренных законодательством <...> мер социальной поддержки для участников специальной военной операции и (или) членов их семей может подтверждаться справкой, выдаваемой федеральными органами исполнительной власти», — говорится в тексте.

Из проекта следует, что в случае принятия решения такую справку смогут получать не только солдаты, но и их близкие родственники.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о важности поддержки семей участников боевых действий на Украине.