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Минобороны РФ предложило выдавать гражданам справки об участии в СВО

МО РФ предложило ввести справку об участии в СВО, чтобы упростить выдачу льгот

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Станислав Красильников/РИА Новости

Министерство обороны РФ предложило начать выдавать гражданам справки об участии в специальной военной операции (СВО) на Украине, которые можно будет использовать для подтверждения права на социальную защиту и помощь. Об этом свидетельствует соответствующий проект постановления правительства страны, который опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе подчеркивается, что главной целью этой инициативы является совершенствование порядка получения военнослужащими правовой и социальной защиты. Речь идет о жителях страны, которые принимали участие в СВО на территории Украины и новых российских регионов.

«Установить, что участие граждан в специальной военной операции <...> в целях получения предусмотренных законодательством <...> мер социальной поддержки для участников специальной военной операции и (или) членов их семей может подтверждаться справкой, выдаваемой федеральными органами исполнительной власти», — говорится в тексте.

Из проекта следует, что в случае принятия решения такую справку смогут получать не только солдаты, но и их близкие родственники.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о важности поддержки семей участников боевых действий на Украине.

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