Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Mash сообщил о подрыве ВСУ вышки сотовой связи в Белгородской области

Mash: ВСУ подорвали вышку сотовой связи недалеко от места обмена пленными

close
100%
Inna Varenytsia/REUTERS

Беспилотник вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвал вышку сотовой связи в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, вышка находилась в паре десятков метров от того места, где сегодня должен был пройти обмен военнопленными.

Согласно информации журналистов, в результате атаки никто не пострадал, а стороны от проведения обмена не отказались. Отмечаются перебои в работе сотовой связи в районе удара.

17 июля агентство Bloomberg сообщило, что Украина и Россия планируют провести очередной обмен военнопленными, а посредником при проведении выступят Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). По информации агентства, каждая сторона планировала освободить по 90 человек.

Позднее Минобороны РФ рассказало, что обмен действительно состоялся. В результате переговорного процесса с подконтрольной Украине территории на Родину были возвращены 95 российских военных.

Ранее сообщалось, что Россия попросила помощи Красного Креста в ускорении обменов пленными.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Обмены пленными с Украиной
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами