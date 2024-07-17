Mash сообщил о подрыве ВСУ вышки сотовой связи в Белгородской области

Беспилотник вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвал вышку сотовой связи в Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, вышка находилась в паре десятков метров от того места, где сегодня должен был пройти обмен военнопленными.

Согласно информации журналистов, в результате атаки никто не пострадал, а стороны от проведения обмена не отказались. Отмечаются перебои в работе сотовой связи в районе удара.

17 июля агентство Bloomberg сообщило, что Украина и Россия планируют провести очередной обмен военнопленными, а посредником при проведении выступят Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). По информации агентства, каждая сторона планировала освободить по 90 человек.

Позднее Минобороны РФ рассказало, что обмен действительно состоялся. В результате переговорного процесса с подконтрольной Украине территории на Родину были возвращены 95 российских военных.

Ранее сообщалось, что Россия попросила помощи Красного Креста в ускорении обменов пленными.