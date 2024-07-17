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Российский офицер рассказал о ликвидации «жирной цели» под Донецком

RT: российские войска подбили «жирную цель» в районе Урожайного

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РИА Новости

Вооруженные силы России сумели за два дня до взятия Урожайного в ДНР подбить «жирную цель» в районе лесополосы, рассказал корреспонденту RT офицер с позывным Воробей.

«Жирной целью» военнослужащий назвал САУ 2С22, которая на Украине имеет название «Богдана». По его словам, сначала солдаты принимали установку за танк, пока машина не вышла из леса для того, чтобы занять огневую позицию.

Военные быстро отреагировали, передав координаты цели расчету самоходной пушки «Гиацинт-С», которая с первого раза поразила объект.

Официально об освобождении Урожайного Минобороны России сообщило 14 июля — аналогичная новость о соседнем селе Старомайорском появилась 10 июля. Оба поселка были временно захвачены украинской армией в ходе летне-осеннего контрнаступления ВСУ в 2023 году.

16 июля появилась новость, что ВС РФ отбросили украинские войска от Урожайного.

Ранее командир спецназа «Ахмат» рассказал о темпе ВС РФ по взятию населенных пунктов.

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Операция на Украине
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