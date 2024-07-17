В Севастополе провели учения по установке дымовых завес

Учения по установке дымовых завес прошли в Севастопольской бухте. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Флот проводит тренировки по задействованию систем оповещения и установке дымовых завес (применения табельных средств маскировки)», — говорится в посте градоначальника.

Он подчеркнул, что над бухтой может подняться много дыма, а также возникнуть неприятный запах. «Но это безопасно для здоровья. В городе все спокойно», — успокоил жителей губернатор.

Учения по использованию дымовых завес связаны с частыми попытками ВСУ атаковать Севастополь с помощью беспилотников и ракет. Маскировочный дым призван запутать украинских военных. Дымовые завесы также используют для защиты Крымского моста.

15 июля российские военные отразили атаку БПЛА ВСУ в Севастополе. По словам Развожаева, один беспилотник был сбит около мыса Фиолент, его осколки упали на территории частного домовладения.

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