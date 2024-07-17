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Пресечена новая попытка ВСУ атаковать российский регион

Минобороны России заявило об уничтожении БПЛА ВСУ в Белгородской области

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Shutterstock

Средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли новую попытку украинских войск атаковать территорию Белгородской области. Об этом заявило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что около 9:15 (мск) дежурные военные сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Белгородской областью. Подробности о районе уничтожения БПЛА и последствиях на земле в оборонном ведомстве не раскрыли.

Утром 17 июля Минобороны России сообщило, что дежурные средства российской ПВО сбили над Брянской областью два украинских беспилотника.

Накануне украинский дрон сбросил взрывное устройство на один из домов в поселке Теткино Глушковского района Курской области, ранен местный житель.

В тот же день жителя Воронежской области ранило при падении осколков беспилотника ВСУ. Также в поселке зафиксировали повреждения остекления в двух многоквартирных домах. Во время инцидента в поселке пропадало электричество, но все уже восстановили.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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