Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о прибытии колонны военной техники НАТО для ВСУ в Харькове

Марочко: ВСУ перебросили в Харьков колонну техники НАТО

close
100%
Alina Smutko/Reuters

Колонна техники НАТО Вооруженных сил Украины (ВСУ) прибыла в Харьков. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, технику доставили на место 16 июля примерно в 00:30 мск. В Харькове заметили колонну военной техники из шести автомобилей с боеприпасами, четырех автомобилей с личным составом, двух БТР, РСЗО «Град», а также трех единиц самоходно-артиллерийских установок западного производства.

Марочко добавил, что в составе колонны также были пикапы с грузинскими флагами и шевронами группировки «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

До этого обозреватель американского журнала National Interest Харрисон Касс заявил, что обещанные Украине американские самолеты-истребители F-16 уже устарели для конфликтов с крупными военными державами и вряд ли останутся целы в российском воздушном пространстве.

По его словам, основная проблема F-16 состоит в том, что этот самолет слишком заметен для средств обнаружения. Истребитель был создан в годы холодной войны и не предназначен для противодействия модернизированной технике. Столь заметная машина не сможет выжить в бою с технологичной армией, заметил журналист.

Ранее в США резко раскритиковали Байдена за подход к конфликту на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами