Колонна техники НАТО Вооруженных сил Украины (ВСУ) прибыла в Харьков. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, технику доставили на место 16 июля примерно в 00:30 мск. В Харькове заметили колонну военной техники из шести автомобилей с боеприпасами, четырех автомобилей с личным составом, двух БТР, РСЗО «Град», а также трех единиц самоходно-артиллерийских установок западного производства.

Марочко добавил, что в составе колонны также были пикапы с грузинскими флагами и шевронами группировки «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России).

До этого обозреватель американского журнала National Interest Харрисон Касс заявил, что обещанные Украине американские самолеты-истребители F-16 уже устарели для конфликтов с крупными военными державами и вряд ли останутся целы в российском воздушном пространстве.

По его словам, основная проблема F-16 состоит в том, что этот самолет слишком заметен для средств обнаружения. Истребитель был создан в годы холодной войны и не предназначен для противодействия модернизированной технике. Столь заметная машина не сможет выжить в бою с технологичной армией, заметил журналист.

Ранее в США резко раскритиковали Байдена за подход к конфликту на Украине.