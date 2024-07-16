Бойцам ВСУ вернули направленные на утилизацию боеприпасы

Министерство обороны Украины вернуло армии страны значительное количество боеприпасов, которые были списаны и отправлены на утилизацию. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале военного ведомства страны.

В публикации уточняется, что эти снаряды были переданы предприятиям для уничтожения еще до эскалации конфликта между Киевом и Москвой. Тогда их посчитали избыточными.

«Минобороны Украины вернуло войскам значительное количество боеприпасов различных калибров, которые <...> были переданы <...> для утилизации», — говорится в сообщении.

Представители ведомства уточнили, что речь идет об артиллерийских снарядах и боеприпасах для стрелкового оружия. Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили устройства для подрыва зарядов.

Как сказал заместитель министра обороны страны Юрий Джигир, сейчас Киев ищет внутренние резервы для обеспечения армии необходимым оборудованием. В связи с этим украинские власти пытаются «дать вторую жизнь» и восстановить всю технику и снаряды, которые еще подлежат ремонту.

Ранее украинский военнопленный заявил, что западное оружие не доходит до бойцов ВСУ.