В МИД Венгрии обвинили Украину в нарушении прав человека при мобилизации

Насильственная мобилизация населения, которую проводят власти Украины, неприемлема. Такое заявление в эфире телеканала M1 сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Мы видим на Украине насильственные неприемлемые мобилизационные маневры и операции», — сказал он.

Глава дипломатического ведомства добавил, что в процессе призыва граждан на службу в армии Киев нарушает все права человека.

По словам министра, многие украинские мужчины пытаются попасть на территорию Венгрии. При этом на Украине их удерживают различными насильственными методами, резюмировал Сийярто.

16 июля депутат Верховной рады Украины Юрий Камельчук рассказал, что военнообязанные граждане не имеют возможности нормально пройти медицинскую комиссию. Врачам, которые проводят осмотр, приходится тратить на одного человека всего пять–семь минут. В результате командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) на местах сталкиваются с множеством проблем, так как ошибочно попавших на фронт людей приходится возвращать домой.

Ранее на Украине рассказали, сколько граждан имеют бронь от мобилизации.