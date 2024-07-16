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В Раде рассказали, как военкомы обманом вынуждают граждан идти на фронт

Депутат Рады Мазурашу: на фронт отправляют людей, обманом приглашенных в ТЦК

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, военных комиссариатов) нередко предлагают гражданам Украины уточнить свои персональные данные, но после этого заставляют их проходить медицинскую комиссию и отправляют на полигон. Об этом заявил депутат Верховной рады Георгий Мазурашу, интервью которого опубликовано в Telegram-канале местного портала «Новости. Live».

По словам парламентария, работники военных комиссариатов обманным путем вынуждают людей «послужить какое-то время».

«Граждан встречают на улице, приглашают [в ТЦК] для уточнения данных. Уверяют, что «ничего страшного», а затем отправляют на обследование военно-врачебной комиссии и на полигон», — рассказал законодатель.

Он добавил, что подобная схема отрабатывается сразу в нескольких областях страны. Депутат уточнил, что в основном в такие ситуации попадают люди, не имеющие при себе документов о непригодности к службе в армии.

Члены медицинской комиссии признают их «годными с оговоркой» и направляют на полигон. Здесь сотрудники военных комиссариатов предлагают гражданам завершить оформление необходимых документов за время службы. Представители ТЦК уверяют, что военнообязанный может получить формальный статус участника боевых действий и затем вернуться домой. Реальность этих обещаний Мазурашу поставил под сомнение.

Ранее на Украине признали, что мобилизованным не дают шанса нормально пройти военно-врачебную комиссию.

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