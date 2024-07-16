В Раде рассказали, как военкомы обманом вынуждают граждан идти на фронт

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, военных комиссариатов) нередко предлагают гражданам Украины уточнить свои персональные данные, но после этого заставляют их проходить медицинскую комиссию и отправляют на полигон. Об этом заявил депутат Верховной рады Георгий Мазурашу, интервью которого опубликовано в Telegram-канале местного портала «Новости. Live».

По словам парламентария, работники военных комиссариатов обманным путем вынуждают людей «послужить какое-то время».

«Граждан встречают на улице, приглашают [в ТЦК] для уточнения данных. Уверяют, что «ничего страшного», а затем отправляют на обследование военно-врачебной комиссии и на полигон», — рассказал законодатель.

Он добавил, что подобная схема отрабатывается сразу в нескольких областях страны. Депутат уточнил, что в основном в такие ситуации попадают люди, не имеющие при себе документов о непригодности к службе в армии.

Члены медицинской комиссии признают их «годными с оговоркой» и направляют на полигон. Здесь сотрудники военных комиссариатов предлагают гражданам завершить оформление необходимых документов за время службы. Представители ТЦК уверяют, что военнообязанный может получить формальный статус участника боевых действий и затем вернуться домой. Реальность этих обещаний Мазурашу поставил под сомнение.

Ранее на Украине признали, что мобилизованным не дают шанса нормально пройти военно-врачебную комиссию.