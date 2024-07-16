Российские войска отбросили ВСУ от Урожайного

Вооруженные силы России отодвинули украинские войска к северу от Урожайного в ДНР. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Украинские боевики откатились севернее Урожайного, где пытаются перегруппироваться и занять новые позиции. Сейчас там идут бои. В самом селе, полностью перешедшем под контроль нашей армии, идет зачистка и разминирование», — заявил Рогов.

Официально об освобождении Урожайного Минобороны России сообщило 14 июля — аналогичная новость о соседнем селе Старомайорском появилась 10 июля. Оба поселка были временно захвачены украинской армией в ходе летне-осеннего контрнаступления ВСУ в 2023 году.

До этого начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов вручил госнаграды военнослужащим, которые отличились при освобождении населенного пункта Урожайное в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее в ДНР рассказали о боях российских войск на трех направлениях.