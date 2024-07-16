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Эксперт из США признал, что РФ нейтрализовала высокоточные снаряды Excalibur

Newsweek: российские РЭБ сделали американские снаряды Excalibur бесполезными

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Американские высокоточные управляемые активно-реактивные снаряды M982 Excalibur стали бесполезными на поле боя в зоне СВО. Об этом заявил младший научный сотрудник Тайваньского института исследований национальной обороны и безопасности Шиау-шян Лю в интервью Newsweek.

По его словам, российские меры радиоэлектронной борьбы на Украине сделали Excalibur, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили от США, неэффективными.

«Артиллерийские снаряды Excalibur калибра 155 мм, боеприпасы прямого поражения и бомбы малого калибра наземного базирования сейчас практически устарели, и только управляемая реактивная система залпового огня (GMLRS) с трудом сохраняет свою эффективность», — приводит издание слова эксперта.

До этого польское издание WNP писало, что ВС России сумели достичь серьезных успехов в снижении эффективности западного оружия в зоне спецоперации на Украине, из-за чего США пришлось отказаться от поставок некоторых боеприпасов. По данным журналистов, российские системы РЭБ значительно снижали эффективность ракет GMLRS для HIMARS, а также снарядов M982 Excalibur.

Ранее в России успешно испытали необычную систему ПВО.

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