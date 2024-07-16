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В Раде признали, что мобилизованные проходят медкомиссию за пять минут

Депутат Рады Камельчук: военнообязанные проходят комиссию за пять–семь минут

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Shutterstock

Подлежащие призыву граждане Украины не имеют возможности нормально пройти медицинскую комиссию, так как на одного человека отводится от пяти до семи минут. Об этом в эфире YouTube-канала «Новости. Live» заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук.

Законодатель обратила внимание, что обычные люди не могут спокойно пройти комиссию. Речь идет о военнообязанных, которые не пытаются оспорить решение о своей годности к службе в армии.

«Приблизительно хватает пять–семь минут времени на одного человека при прохождении военно-врачебной комиссии. Как вы думаете, возможно ли нормально провести осмотр?» — задался вопросом парламентарий.

Он подчеркнул, что из-за ненадлежащего медицинского обследования командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) на местах сталкиваются с множеством проблем. Если в ряды украинских войск по ошибке попадает человек с серьезными болезнями, его приходится возвращать домой.

15 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что мобилизация населения осуществляется в соответствии с планом. При этом глава государства пожаловался на нехватку площадок для тренировок новобранцев, назвав ее одной из основных проблем в рамках призыва.

Ранее аналитики выяснили, как украинские граждане относятся к уклонистам.

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