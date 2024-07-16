В Раде признали, что мобилизованные проходят медкомиссию за пять минут

Подлежащие призыву граждане Украины не имеют возможности нормально пройти медицинскую комиссию, так как на одного человека отводится от пяти до семи минут. Об этом в эфире YouTube-канала «Новости. Live» заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук.

Законодатель обратила внимание, что обычные люди не могут спокойно пройти комиссию. Речь идет о военнообязанных, которые не пытаются оспорить решение о своей годности к службе в армии.

«Приблизительно хватает пять–семь минут времени на одного человека при прохождении военно-врачебной комиссии. Как вы думаете, возможно ли нормально провести осмотр?» — задался вопросом парламентарий.

Он подчеркнул, что из-за ненадлежащего медицинского обследования командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) на местах сталкиваются с множеством проблем. Если в ряды украинских войск по ошибке попадает человек с серьезными болезнями, его приходится возвращать домой.

15 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что мобилизация населения осуществляется в соответствии с планом. При этом глава государства пожаловался на нехватку площадок для тренировок новобранцев, назвав ее одной из основных проблем в рамках призыва.

Ранее аналитики выяснили, как украинские граждане относятся к уклонистам.