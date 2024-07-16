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В ООН изучат кадры казни российского пленного бойцами «Азова»

В ООН проверяют сведения газеты NYT об убийстве ВСУ российского военнопленного

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Shutterstock

В ООН проверяют сведения газеты The New York Times об убийстве бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) российского военнопленного. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел.

«Нам известны недавние сообщения о казнях российских военнопленных на поле боя после их захвата украинскими вооруженными силами, и мы отслеживаем эти сообщения, а также ряд других заявлений об инцидентах», — заявила Троссел.

Представитель УВКПЧ заявила, что данные о казнях российских пленных украинскими военнослужащими отслеживаются с самого начала конфликта. При этом Троссел утверждает, что имеет подобные данные с обеих сторон конфликта и призывает немедленно прекратить подобную практику.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал видео с расстрелом членами бригады «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) российского солдата.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что к расстрелявшим российского военнослужащего членам «Азова» нельзя проявлять снисхождения.

Ранее СК РФ начал изучать информацию о другой казни российского военнопленного бойцами ВСУ.

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