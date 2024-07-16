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В Курской области завод получил серьезные повреждения из-за атаки ВСУ

Смирнов: завод в Коренево получил серьезные повреждения из-за атаки ВСУ

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Телеграм-канал «‎Алексей Смирнов»‎

Завод низковольтной аппаратуры в населенном пункте Коренево в Курской области получил серьезные повреждения из-за пожара, возникшего в результате атаки украинской армии. Об этом проинформировал врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

По его словам, он находится на связи с федеральными министерствами, чтобы предприятию была оказана необходимая помощь.

Смирнов уточнил, что на указанном предприятии работают более 500 человек. Врио губернатора добавил, что, как заверило руководство предприятия, сокращение штата не планируется.

Он также заверил в готовности правительства региона помочь предприятию «сохранить  производство и коллектив».

Об атаке украинского беспилотника на предприятие сообщалось в ночь на 16 июля. Рабочих эвакуировали до прибытия пожарных. Никто из работников не пострадал. Утром стало известно о ликвидации возгорания на предприятии.

Кореневский завод низковольтной аппаратуры производит продукцию для энергетики и других отраслей промышленности.

Ранее дрон ВСУ сбросил бомбу на дом в Курской области.

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